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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Как часто пьют алкоголь украинцы — исследование

Как часто пьют алкоголь украинцы — исследование

Треть украинцев заявили о том, что вообще не употребляют алкогольные напитки. И только 9% граждан сообщили, что пьют спиртное часто — по несколько раз в неделю.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) совместно с New Image Marketing Group.

— Треть граждан Украины (35%) вообще не употребляют спиртные напитки. Каждый пятый (22%) заявил, что употребляет их очень редко — не чаще, чем несколько раз в год. И еще столько же ответили, что употребляют алкоголь не чаще, чем несколько раз в месяц. О частом употреблении алкоголя, по несколько раз в неделю, рассказали 9% респондентов, — отмечают исследователи в отчете.

В то же время ответы мужчин и женщин относительно употребления алкоголя отличаются значительно.

— Среди женщин значительная часть тех, кто никогда не употребляет алкоголь — 43% к 26% мужчин. Мужчины в два раза чаще употребляют спиртные напитки хотя бы раз в неделю (16% к 8%) и в шесть раз чаще употребляют алкоголь несколько раз в неделю (13% к 2%), — добавляют исследователи.

По региональному признаку нет значительных различий между ответами респондентов.

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Также большинство (82%) граждан заявили, что локдауны никак не повлияли на употребление или неупотребление алкоголя.

Опрос проводился в мае 2021 года, объем выборки: 2 400. Методология: face-to-face с помощью структурированной интерактивной анкеты на планшете. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.

Употребление алкоголя во время беременности

Беременным женщинам специалисты не рекомендуют употреблять спиртные напитки.

Это может угрожать здоровью их будущего ребенка.

Подробнее о вреде алкоголя для беременных читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинский институт будущего

Фото: Pixabay

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