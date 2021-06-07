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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Какие прививки и лекарства нужны для поездки за границу — Комаровский

Африка

Что нужно знать тем, кто собирается в путешествие в экзотические страны и кто страдает аллергией на медпрепараты, рассказывает доктор Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.

Чтобы сберечь свое здоровье во время путешествия, необходимо:

  1. Знать, какие инфекционные болезни постоянно циркулируют в той местности.
  2. Сделать прививки от них, если таковые имеются.
  3. Запастись лекарствами, которые принимают не только для лечения, но для профилактики заболеваний.

Каких болезней следует опасаться:

  • Брюшной тиф
  • Желтая лихорадка
  • Малярия
  • Гепатит А
  • Клещевой энцефалит
  • Японский энцефалит
  • Менингококковая инфекция.

 — От большинства этих болезней прививки рекомендованы, но в некоторые страны вас не впустят, если вы не будете привиты от желтой лихорадки, говорит доктор Комаровский. —  Учтите это, планируя поездки. Ведь многие прививки нужно делать за несколько месяцев до поездки, чтобы выработался стойкий иммунитет.

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Для того, чтобы предупредить малярию, например, можно принимать определенные лекарственные препараты. Их можно приобрести, при наличии регистрации в Украине, дома. В том числе, по рецепту врача.

 — Между прочим, если препарат не зарегистрирован в Украине, врач все равно может выписать на него рецепт, — советует гость доктора Комаровского инфекционист Федор Лапий.

А можно лекарства купить в той стране, куда вы едете. Там уж, наверняка, они есть и зарегистрированы.

Второй важный момент. Многие, страдающие аллергией, в том числе на медпрепараты, не хотят вакцинироваться или же не делают этого по совету лечащего врача, который боится, что у пациента возникнет аллергическая реакция на вакцину.

 — Поверьте мне, — говорит Комаровский. – Аллергическая реакция на вакцину возникает достаточно редко. А вот если вы, аллергик, заболеете чем-то опасным, то вас нечем будет лечить.

Каждый второй украинец откажется от отдыха в 2021 году. Таковы результаты опроса компании Оперативная социология. Однако другая половина точно куда-то поедет.

Источник: Комаровський.

Фото: Pixabay

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