Что нужно знать тем, кто собирается в путешествие в экзотические страны и кто страдает аллергией на медпрепараты, рассказывает доктор Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.
Чтобы сберечь свое здоровье во время путешествия, необходимо:
- Знать, какие инфекционные болезни постоянно циркулируют в той местности.
- Сделать прививки от них, если таковые имеются.
- Запастись лекарствами, которые принимают не только для лечения, но для профилактики заболеваний.
Каких болезней следует опасаться:
- Брюшной тиф
- Желтая лихорадка
- Малярия
- Гепатит А
- Клещевой энцефалит
- Японский энцефалит
- Менингококковая инфекция.
— От большинства этих болезней прививки рекомендованы, но в некоторые страны вас не впустят, если вы не будете привиты от желтой лихорадки, говорит доктор Комаровский. — Учтите это, планируя поездки. Ведь многие прививки нужно делать за несколько месяцев до поездки, чтобы выработался стойкий иммунитет.
Для того, чтобы предупредить малярию, например, можно принимать определенные лекарственные препараты. Их можно приобрести, при наличии регистрации в Украине, дома. В том числе, по рецепту врача.
— Между прочим, если препарат не зарегистрирован в Украине, врач все равно может выписать на него рецепт, — советует гость доктора Комаровского инфекционист Федор Лапий.
А можно лекарства купить в той стране, куда вы едете. Там уж, наверняка, они есть и зарегистрированы.
Второй важный момент. Многие, страдающие аллергией, в том числе на медпрепараты, не хотят вакцинироваться или же не делают этого по совету лечащего врача, который боится, что у пациента возникнет аллергическая реакция на вакцину.
— Поверьте мне, — говорит Комаровский. – Аллергическая реакция на вакцину возникает достаточно редко. А вот если вы, аллергик, заболеете чем-то опасным, то вас нечем будет лечить.
Каждый второй украинец откажется от отдыха в 2021 году. Таковы результаты опроса компании Оперативная социология. Однако другая половина точно куда-то поедет.
Источник: Комаровський.