Сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел призвали богатые страны Большой семерки (G7) оплатить вакцинацию от коронавируса во всем мире, чтобы помочь остановить мутацию вируса и его возвращение в качестве всемирной угрозы.

Лидеры послали свой призыв накануне саммита G7 в Англии, который начнется в пятницу, когда президент США Джо Байден встретится с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

Лидеры G7 встречаются впервые с начала пандемии. Трехдневный саммит будет охватывать ряд вопросов, с особым вниманием к тому, как группа может возглавить глобальное восстановление после коронавируса.

В своем письме к G7 бывшие мировые лидеры заявили, что глобальное сотрудничество в 2020 году провалилось, но 2021 год может открыть новую эру.

— Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким и средним уровнем доходов, является не актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны, — говорится в письме.

Среди подписавших были экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров.

Они заявили, что G7 и другие лидеры, приглашенные на саммит, должны гарантировать выплату примерно 30 млрд долларов в год в течение двух лет на борьбу с пандемией во всем мире.

— Для G7 платить — это не благотворительность, это самозащита, чтобы остановить распространение, мутацию и возвращение болезни, которая угрожает всем нам, — сказал Браун.

Он добавил, что стоимость всего 30 пенсов (0,43 доллара) на человека в неделю в Великобритании — это небольшая цена, которую нужно заплатить за лучший страховой полис в мире.

Просьба бывших лидеров совпала с опросом благотворительной организации “Спасите детей”, которая нашла в США, Великобритании, Франции, Германии и Канаде сильную общественную поддержку выплаты Большой семеркой 66 млрд долларов, необходимых для вакцины против Covid-19 во всем мире.

В Великобритании и США по 79% поддержали это предложение, как показал опрос. Самая низкая поддержка была во Франции, где за нее высказались 63%.

В заявлении перед саммитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он побудит своих коллег-лидеров G7 на саммите взять на себя конкретные обязательства по вакцинации мира, а также поддержать “Глобальный пандемический радар” — новую глобальную систему эпиднадзора, предназначенную для защиты программ иммунизации.

— Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии, и обещаю, что мы никогда не позволим разрушениям, вызванным коронавирусом, повториться, — говорится в заявлении Джонсона. — Вакцинация мира к концу следующего года станет величайшим подвигом в истории медицины.

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