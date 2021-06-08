В Украине по состоянию на 8 июня все области находятся в желтой зоне карантина. Ни один регион не вошел в красную, оранжевую и зеленую зону эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19, зеленой зоне карантина соответствуют 14 областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая.

В целом уровень заболеваемости в стране составляет 79 на 100 тыс. населения по определенному показателю 75 на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных Covid-19 и показатель занятости коек с кислородом.

В Украине изменили критерии для установления зеленой зоны карантина. Соответствующие изменения внесли в постановление Кабмина №583.

Зеленая зона будет действовать если: количество выявленных новых случаев инфицирования на 100 тыс. населения за последние 14 дней составляет меньше, чем 75, коэффициент выявления случаев инфицирования менее 4%, количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляет свыше 300 и на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.