В провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики женщина родила сразу 10 детей, установив новый мировой рекорд Гиннесса.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле стала счастливой мамой семерых мальчиков и троих девочек.

При этом УЗИ изначально показывало, что женщина носит шестерых детей, позже врачи сообщили о восьми малышах.

Как утверждает женщина, она забеременела естественным путем и не лечилась от бесплодия.

Во время родов ей делали кесарево сечение.

У роженицы и ее мужа есть еще двое детей — близнецы родились шесть лет назад.

A 37-year-old South African woman, Gosiame Thamara Sithole has given birth to 10 babies (7 boys and 3 girls).

She has broken the world record for the Most Children to Survive in a Single Birth. pic.twitter.com/k77rPiVLIW

