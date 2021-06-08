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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Семь сыновей и три дочери: в ЮАР женщина родила сразу 10 детей

Вагітність

В провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики женщина родила сразу 10 детей, установив новый мировой рекорд Гиннесса.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле стала счастливой мамой семерых мальчиков и троих девочек.

При этом УЗИ изначально показывало, что женщина носит шестерых детей, позже врачи сообщили о восьми малышах.

Как утверждает женщина, она забеременела естественным путем и не лечилась от бесплодия.

Во время родов ей делали кесарево сечение.

У роженицы и ее мужа есть еще двое детей — близнецы родились шесть лет назад.

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Родила девять детей

Женщине удалось побить рекорд роженицы из Марокко, которая в мае 2021 года родила сразу девять детей.

Она стала мамой пятерых девочек и четырех мальчиков.

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Источник: IOL

Фото: Pixabay

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