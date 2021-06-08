Бактерия из киевского метро может пригодиться в фармакологии — ученые

Ученые Института молекулярной биологии и генетики провели исследования микроорганизмов в столичном метрополитене.

Эта работа была проведена в рамках крупнейшего в мире исследования городских микробиомы, что есть в воздухе и на поверхностях, которые касаются люди, и охватило 60 городов мира.

— Каждый город имеет свой собственный молекулярный отпечаток, который его определяет, — говорит председатель консорциума Кристофер Мэйсон, профессор медицины в Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. — Если бы вы дали мне свою обувь, я мог бы примерно с 90% с точностью сказать, с какого вы города.

Ученые обнаружили 4 246 известных видов микроорганизмов, но одновременно — 10 928 новых вирусов и 748 бактерий.

— В киевском метро мы обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека — сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей, — рассказывает младший научный сотрудник ИМБГ Алина Фролова. — Эта бактерия входит в состав основных 31 видов, найденных во всех 60 городах, и еще раз свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду.

Однако выявлено и виды, которые уникально характеризует киевское метро, ​​например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D — бактерия, впервые секвенирован в 2015 году. Это непатогенная микобактерия, что может участвовать в синтезе фармацевтических стероидов.

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Источник: ІМБГ