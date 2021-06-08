В мире не утихает эпидемия коронавируса, на планете активно распространяются новые штаммы вируса. Бразильскую мутацию лабораторно подтвердили и у гражданина Украины.

По данным ВОЗ, на планете подтвердили уже более 173 млн случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии вирус унес жизни более 3,7 млн человек.

В то же время в Украине по состоянию на 8 июня зафиксировали 2 216 654 случая коронавируса. Всего от Covid-19 на территории страны умерли 51 333 человека.

Новые штаммы вируса

На планете продолжают активно распространяться новые варианты вируса, часть из них циркулирует и в Украине. Во вторник сообщили, что бразильский штамм обнаружили у жителя Львовской области, который приехал в Италию.

А индийские специалисты исследовали штамм Дельта, который впервые обнаружили на территории этой страны. По их данным, вариант более заразный и опасный, у больных наблюдается нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, что приводит к гангрене.

Вакцинация против коронавируса

С распространением вируса в мире борются с помощью вакцинации. Так, правительство Индии обеспечит бесплатными вакцинами против коронавируса всех взрослых с 21 июня.

А в Великобритании вакцинированным пользователям приложений для знакомств пообещали бонусы.

Карантин в Украине и мире

Продолжают страны мира соблюдать и карантин. В частности, в Британии местных жителей призывают летний отпуск провести дома, на родине, или же посетить страны, которые находятся в “зеленом” списке.

В то же время в Украине могут ослабить карантин в ряде регионов. По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19, “зеленой” зоне карантина соответствуют 14 областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 июня в Украине ухудшилась эпидситуация.

За сутки обнаружили 1 602 случая Covid-19.

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