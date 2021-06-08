В мире не утихает эпидемия коронавируса, на планете активно распространяются новые штаммы вируса. Бразильскую мутацию лабораторно подтвердили и у гражданина Украины.
По данным ВОЗ, на планете подтвердили уже более 173 млн случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии вирус унес жизни более 3,7 млн человек.
В то же время в Украине по состоянию на 8 июня зафиксировали 2 216 654 случая коронавируса. Всего от Covid-19 на территории страны умерли 51 333 человека.
Новые штаммы вируса
На планете продолжают активно распространяться новые варианты вируса, часть из них циркулирует и в Украине. Во вторник сообщили, что бразильский штамм обнаружили у жителя Львовской области, который приехал в Италию.
А индийские специалисты исследовали штамм Дельта, который впервые обнаружили на территории этой страны. По их данным, вариант более заразный и опасный, у больных наблюдается нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, что приводит к гангрене.
Вакцинация против коронавируса
С распространением вируса в мире борются с помощью вакцинации. Так, правительство Индии обеспечит бесплатными вакцинами против коронавируса всех взрослых с 21 июня.
А в Великобритании вакцинированным пользователям приложений для знакомств пообещали бонусы.
Карантин в Украине и мире
Продолжают страны мира соблюдать и карантин. В частности, в Британии местных жителей призывают летний отпуск провести дома, на родине, или же посетить страны, которые находятся в “зеленом” списке.
В то же время в Украине могут ослабить карантин в ряде регионов. По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19, “зеленой” зоне карантина соответствуют 14 областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 8 июня в Украине ухудшилась эпидситуация.
За сутки обнаружили 1 602 случая Covid-19.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.