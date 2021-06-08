Почему важно вовремя лечить заболевания почек

Почки чрезвычайно важны для организма, поскольку выполняют не одну, а сразу несколько жизненно важных функций. Поэтому любая патология этих органов серьезна.

Хронические заболевания почек обычно развиваются медленно и часто незаметно для человека. А проявляются патологии уже тогда, когда они зашли слишком далеко. Поэтому следует проходить плановые анализы крови и мочи, чтобы вовремя выявить хроническую почечную патологию.

Причины хронических заболеваний почек

Хроническое заболевание может появляться как результат неправильно или нелеченного острого процесса — таким бывает хронический пиелонефрит.

врожденные аномалии строения;

диабетическая нефропатия — поражение почечных капилляров вследствие нарушенного углеводного обмена;

почечнокаменная болезнь — в ее основе также обменные нарушения, из-за которых в моче появляется твердый осадок, а затем и камни, препятствуюющие нормальному движению жидкости и разрушающие ткань почки;

опухоли как самих почек, так и расположенных рядом органов, вызывающие нарушение оттока мочи;

интоксикация — повреждение почечной ткани. Ее вызывают токсичные вещества: алкоголь, анальгетики, химиотерапевтические препараты, соли лития, иммуноглобулины А и некоторые другие.

Хроническая болезнь почек

Ненадлежащее лечение почек или же его отсутствие приводят к формированию хронической болезни почек (ХБП), которая является начальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН).

Во время ХБН развивается процесс потери почками своих функций. На начальных стадиях болезнь обычно не имеет проявлений, поскольку происходит функциональная адаптация — невредимая почечная ткань компенсирует поврежденную и работает с возросшей нагрузкой. Постепенно ухудшается функция концентрации мочи, позже нарушается выведение калия, фосфатов и других соединений. От этого начинают страдать другие органы и системы, в первую очередь — сердечно-сосудистая.

Почечная недостаточность — состояние, когда почечной адаптации уже не происходит, и почки больше не справляются со своей функцией. В результате токсичные для организма соединения, которые больше не выводятся почками, циркулируют в крови, повреждая различные органы (уремия). Возникает сердечная недостаточность и нарушения со стороны других систем. Этот процесс необратим, и единственным шансом на спасение остается пересадка почки.

Почему важно вовремя лечить почки

Крайне важно вовремя выявить хроническое заболевание почек и принять адекватные меры по его лечению. При любых заболеваниях почек стоит обратиться к врачу (урологу или нефрологу).

Некоторые хронические заболевания почек можно вылечить, не допустив развития ХБП, например, хронический пиелонефрит. Другие не удается вылечить полностью, но можно их держать под контролем, замедлив прогрессирование даже не на годы, а на десятки лет.