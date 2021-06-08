Варикоз — не только серьезное заболевание, но и проблема, которая мешает комфортно жить.

Особенно она обостряется с приходом лета — периода открытой одежды, когда расширенные вены становятся более заметными не только самому человеку, но и окружающим.

Факты ICTV пообщались с заведующим отделением предоперационной диагностики и восстановительного лечения, научным сотрудником отдела хирургии магистральных сосудов Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, сосудистым хирургом высшей категории, флебологом, кандидатом медицинских наук Михаилом Артеменко и выяснили главные причины этого заболевания, а также можно ли убрать варикоз без операции.

Что такое варикоз и его причины

Варикоз — это наследственное заболевание, генетически обусловленный дефект внутренней стенки вен. Хоть он и передается по наследству, но его можно спровоцировать рядом факторов, — говорит Михаил Артеменко.

По словам специалиста, главные причины, которые могу спровоцировать прогресс варикоза:

стоячая тяжелая работа;

подъем тяжестей;

беременность.

Стадии варикоза

Болезнь может начать проявляться с 11 лет и до старости, она может настигнуть человека в любом возрасте.

— Варикозная болезнь фиксируется только на нижних конечностях. Также может быть еще варикоз малого таза. Выше варикоза не бывает из-за строения венозной системы, — дополняет сосудистый хирург.

Сейчас существует классическая классификация варикоза по шкале от 0 до 6:

С0: видимых проявлений варикоза нет, но уже беспокоит тяжесть и судороги в ногах;

С1: появление телеангиоэктазий (сосудистых звездочек), под кожей формируются мелкие венозные сеточки, могут беспокоить ночные судороги;

С2: выраженные варикозные вены;

С3: отеки ног, которые могут не проходить после отдыха;

С4: трофические изменения на коже (липодерматосклероз, дерматит);

С5: изменения кожи и зажившая трофическая язва;

С6: изменения кожи и открытая трофическая язва.

Лечение варикоза

Сегодня варикозное расширение вен убирается с помощью операций. Они бывают традиционные — под наркозом вырезаются вены, а также лазерные — без наркоза и разрезаний.

— Если человек хочет, чтобы вен не было видно, то есть достичь косметического эффекта, ему придется какую-то операцию делать. Без хирургических вмешательств, с разрезом или без, не получится обойтись, — говорит Михаил Артеменко.

По его словам, есть случаи, когда человек может делать операцию на свое усмотрение, но на некоторых стадиях она просто необходима.

— Обязательно нужно делать операцию на тех стадиях, когда уже есть трофическая язва. На других стадиях делать можно, если не нравится внешний вид, и человек не готов носить компрессионные чулки. Сказать, как будет развиваться болезнь, очень сложно. Можно всю жизнь прожить со второй стадией, — объясняет специалист.

При этом избежать развития болезни поможет ношение компрессионных чулок.

— Если человек хочет, чтобы болезнь не развивалась, не было осложнений, перестали расти вены, он может носить компрессионные чулки или колготки. Это прижмет вену так, как будто ее удалили, — добавляет Михаил Артеменко.

Что касается лечения варикоза с помощью различных препаратов и средств, то это, по словам врача, невозможно.

— Нереально достичь кремом или массажем рассасывания сосуда, любого. Большинство производителей прямо указывают, что их препараты не являются базами или лечебным средством, — комментирует сосудистый хирург.

Как проходит операция по удалению варикоза

Сегодня в Украине нет утвержденных протоколов по лечению варикоза, говорит Михаил Артеменко. В связи с этим проводятся как традиционные операции по вырезанию вен, так и лазерные. Последние более прогрессивные.

— Это обычные уколы. Никакие разрезы или надрезы не делаются. Просто много уколов. Человек встает с операционного стола, и через 15 минут уже можно идти домой, — объясняет врач.

При этом вырезание требует наркоза, это более сложная процедура.

Можно ли избавиться от варикоза навсегда

Операция избавляет человека лишь от расширенных вен, однако склонность к этому заболеванию остается с ним в течение всей жизни.

— В других местах другие вены могут появляться со временем. Это называется прогресс заболевания, — комментирует Михаил Артеменко.

Что касается рецидива после операции, когда та же вена снова расширяется, то при правильном выполнении процедуры эта вероятность равна нулю.

Профилактика варикоза

Если человек фиксирует, что у него есть склонность к варикозу, нужно придерживаться ряда правил, чтобы избежать развития болезни:

стараться держать свой вес в норме;

заниматься физической нагрузкой;

продукты питания не влияют, но избыточный вес приводит к повышению нагрузки на ноги и к реализации генетической наследственности;

с момента беременности девушка, склонная к заболеванию, должна носить компрессионные чулки ежедневно (снимать их только на ночь) до шестого месяца после родов.

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Фото: Пресс-служба ГУ НИХТ им. А. А. Шалимова, Pixabay