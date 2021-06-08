Новое исследование немецких ученых вызывает тревогу: обязательная вакцинация может оказать существенное негативное влияние на добровольную явку граждан в пункты вакцинации против Covid-19.

Противодействие Covid-прививкам наблюдается сегодня во всем мире, что вызвало необходимость введения политики обязательной вакцинации.

Так, в марте правительство Галисии в Испании ввело обязательную иммунизацию для взрослых, а на нарушителей наложило значительные штрафы. Италия сделала прививки обязательными для медицинских работников. Системы Калифорнийского университета и Калифорнийского государственного университета объявили в конце апреля, что вакцинация будет обязательным условием при поступлении в эти учебные заведения.

Данное исследование ученых из Института Санта-Фе в США основывалось на результатах более раннего аналогичного проекта их румынских коллег. Те пришли к выводу, что принудительные вакцинации снижают желание людей прийти на прививки, особенно среди тех, кто не доверяет государственным учреждениям.

— Дорогостоящих ошибок можно избежать, если политики тщательно проанализируют затраты на принудительное исполнение, — убежден один из авторов исследования, экономист Сэмюэль Боулз.

Принуждение, на его взгляд, может не только усилить сопротивление вакцинации, но и усугубить социальный конфликт за счет дальнейшего отчуждения граждан от правительства и научной медицинской элиты.

Тем не менее, по его словам, принуждение “все еще может быть необходимо, если число желающих пройти вакцинацию недостаточно для борьбы с пандемией”.

Любопытно, что авторы опираются и на данные о динамике распространения новых продуктов и технологий, таких как телевизоры и стиральные машины, в прошлом веке. Они считают, что если те, кто не решаются или противятся вакцинации, видят, как вакцинируются другие, они могут изменить свое мнение.

Изучение чужих решений о вакцинации — конформизм в психологии — означает, что даже если первоначальные колебания в отношении Covid-прививок значительны, по мере того, как все больше людей будут привиты, этого может оказаться достаточно для достижения цели коллективного иммунитета без принуждения и обязательств.

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