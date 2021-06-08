Нужно ли пить витамины летом — иммунолог

Нужно ли пить витамины летом — вопрос, которым задаются украинцы. С одной стороны, летний период богат на свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень. С другой — у людей могут быть сомнения по поводу того, получают ли они все необходимые вещества.

Факты ICTV разбирались, нужны ли летом витамины.

Витаминные комплексы не нужны в летний период из-за разнообразия свежих овощей и фруктов, считает доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский.

— Если человек питается разнообразно, то не нужно дополнительно летом принимать витамины, — отмечает он.

Их можно не принимать и в течение всего года, однако лишь тем, кто не экономит на продуктах питания.

— Есть люди, которые не экономят на рационе. И они получают полноценный набор необходимых витаминов круглый год из продуктов питания. Те, кто условно покупают свежие морепродукты, различную зелень. Они, в принципе, не нуждаются в витаминах, — добавляет специалист.

По его словам, остальным людям стоит пить витамины с приходом холодов.

— Стоит пить витамины с уменьшением светового дня, в период с октября по март. В этот период человек не дополучает витамин Д. Также в овощах и фруктах, привозных или парниковых, уже меньше полезных веществ, — комментирует иммунолог.

В целом витамины могут принимать люди, которые не любят какие-то продукты (особенно это касается детей), чтобы компенсировать дефицит необходимых веществ.

Самые полезные ягоды

Лето — период овощей, фруктов и ягод.

Факты ICTV выяснили, какие из них самые полезные.

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