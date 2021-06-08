Чем опасен индийский штамм Дельта — врачи

Индийские врачи заметили, что симптомы штамма коронавируса Дельта отличаются от тех, которые проявляются у пациентов с обычным Covid-19.

Специалисты считают, что именно этот штамм, который впервые зафиксировали в Индии, вызвал вспышку заболеваемости в стране. Штамм Дельта более заразен, чем другие варианты вируса и опаснее.

Обычно у больных с Индии во время коронавируса наблюдают нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, что приводит к гангрене.

— У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены, — отметил кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхане.

По его словам, двум пациентам из-за этого ампутировали пальцы и стопу. Специалисты также выявили случаи образования тромбов в кровеносных сосудах, питающих кишечник, из-за чего пациенты испытывают боль в животе. Также люди обращаются к врачам из-за потери слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.

Периатр Четан Мундада добавил, что штамм Дельта распространяется быстро и угрожает детям.

Недавно министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, примерно на 40% заразнее, чем штамм Альфа, зафиксированный в Великобритании.

Сейчас индийский штамм зафиксировали уже в 62 странах, однако в Украине его не обнаружили.

Источник: ТheРrint