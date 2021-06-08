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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Covid-вакцины NovaVax и Sanofi: будут ли они в Украине

вакцинация

В Минздраве рассказали о поставках в Украину вакцин против коронавируса производства NovaVax и Sanofi.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии Фактам ICTV.

— У Украины есть договоренности на поставку 10 млн доз вакцины от NovaVax. Сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний.

Как только вакцина будет разрешена для использования, Украина готова утвердить все необходимые документы для регистрации внутри страны и применять этот препарат в прививочной кампании, — отмечает пресс-служба Минздрава.

По поводу вещества от компании Sanofi, то переговоров по закупке вакцины Украина не проводила.

Накануне в Белом доме отменили требование о приоритетности США во время закупки вакцин против коронавируса этих производителей.

Вакцинация против коронавируса

С февраля в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.

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Первыми прививки получили медики.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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