В Минздраве рассказали о поставках в Украину вакцин против коронавируса производства NovaVax и Sanofi.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии Фактам ICTV.

По поводу вещества от компании Sanofi, то переговоров по закупке вакцины Украина не проводила.

Накануне в Белом доме отменили требование о приоритетности США во время закупки вакцин против коронавируса этих производителей.

#Covid19 vaccine makers AstraZeneca, Noravax and Sanofi will now have authority over which orders, including those from other countries, they’ll fulfill first after the White House scrapped a Defense Production Act rule that prioritized jabs for the U.S. pic.twitter.com/pM7ThLV1vf

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 7, 2021