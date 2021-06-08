В Минздраве рассказали о поставках в Украину вакцин против коронавируса производства NovaVax и Sanofi.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии Фактам ICTV.

— У Украины есть договоренности на поставку 10 млн доз вакцины от NovaVax. Сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний. Как только вакцина будет разрешена для использования, Украина готова утвердить все необходимые документы для регистрации внутри страны и применять этот препарат в прививочной кампании, — отмечает пресс-служба Минздрава.

По поводу вещества от компании Sanofi, то переговоров по закупке вакцины Украина не проводила.

Накануне в Белом доме отменили требование о приоритетности США во время закупки вакцин против коронавируса этих производителей.

#Covid19 vaccine makers AstraZeneca, Noravax and Sanofi will now have authority over which orders, including those from other countries, they’ll fulfill first after the White House scrapped a Defense Production Act rule that prioritized jabs for the U.S. pic.twitter.com/pM7ThLV1vf — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 7, 2021

Вакцинация против коронавируса

С февраля в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.

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Первыми прививки получили медики.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.