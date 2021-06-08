Украина введет цифровые Covid-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие же документы будут введены в действие в Европейском Союзе. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов.

По словам Олега Немчинова, украинские сертификаты будут подобны европейским и содержать информацию о получении вакцины, об отрицательных ПЦР-тестах и факте выздоровления от Covid-19.

Covid-сертификаты будут как в электронном, так и в бумажном виде, и иметь QR-код.

— Для того, чтобы они начали действовать, их должны утвердить в Европе. Это простой вопрос. Утвердит Европа, и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить сертификат у нас. После этого можно будет его вводить, — сообщил министр.

Он добавил, что технологически Украина была к этому готова еще полтора-два месяца назад. Но уже на стадии утверждения украинских аналогов ЕС снова принималась расширять требования к Covid-сертификатам.

Стало также известно, что Европарламент должен вынести на голосование решение о введении цифровых сертификатов для путешествий на пленарной сессии 7-10 июня.

Это стало возможным после того, как послы ЕС выразили единодушную поддержку политической договоренности, достигнутой между Советом ЕС и Европейским парламентом 20 мая о цифровых Covid-сертификатах Евросоюза.

А 21 мая Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента о введении цифровых Covid-сертификатов с 1 июля.

Напомним, цель введения Covid-сертификатов — способствовать безопасным и свободным путешествиям во время пандемии Covid-19 путем предоставления доказательства, что человек был привит от коронавирусной болезни, получил отрицательный результат теста на Covid-19 или вылечился от болезни.

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