По состоянию на утро 8 июня 2021 года в Киеве за сутки существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса — 700.
За все время пандемии Covid-19 в столице зарегистрировали 209 825 случаев опасного заболевания.
В Киеве зафиксировали 5 132 летальных случая от Covid-19, а за сутки умер один человек. В общем от коронавируса в столице выздоровело 186 148 человек, за сутки — 866 пациентов.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.