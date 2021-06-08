По состоянию на утро 8 июня 2021 года в Киеве за сутки существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса — 700.

За все время пандемии Covid-19 в столице зарегистрировали 209 825 случаев опасного заболевания.

В Киеве зафиксировали 5 132 летальных случая от Covid-19, а за сутки умер один человек. В общем от коронавируса в столице выздоровело 186 148 человек, за сутки — 866 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: