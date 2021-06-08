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Вікторія Яснопольська |

На Херсонщине откроют центры вакцинации от Covid-19 — ОГА

вакцинация

В субботу, 12 июня, на базе двух школ и ТРЦ Херсона откроются три центра вакцинации. Сюда, по приглашению семейных врачей, придут те, кто записался в лист ожидания в мобильном приложении Дія.

Всего таким образом получить прививки от Covid-19 выразили желание более 8 000 жителей Херсонщины. Об этом сообщила Херсонская ОГА.

— Мы проработали рекомендации Минздрава по поводу должного обустройства локаций для вакцинации, включая опыт массовых прививок в других регионах, — отметил заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей Шибаев.

Во время совещания с руководителями соответствующих структурных подразделений, главными врачами медучреждений Херсона и правоохранителями было отмечено, что вакцинация в таких центрах должно проходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

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Таких как достаточное количество выходов и санитарные условия для одновременного безопасного пребывания большого количества людей с соблюдением социальной дистанции.

Прививать вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovaс. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Читайте также, по каким адресам в ближайшие выходные центры вакцинации  откроются в Броварах и Белой Церкви..

Источник: Херсонская ОДА

Фото: Depositphotos

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