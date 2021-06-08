Впервые за последние 20 лет фармакологам удалось вывести препарат, существенно замедляющий ослабление когнитивных способностей у пациентов моложе 80 лет с начальной стадией болезни Альцгеймера.

Лекарство адуканумаб разработано компанией Biogen и уже одобрено Американским управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В продажу поступит под коммерческим названием Aduhelm.

Действие препарата основано на разрушении белка амилоида, ответственного за формирование в мозгу человека сгустков, которые и являются главной причиной возникающих с возрастом проблем с памятью, общением и мышлением. Перед его применением потребуется установить точный диагноз при помощи МРТ-сканирования.

Любопытно, что в течение 10 лет было представлено более 100 разработок для лечения старческого слабоумия. Но ни одна из них не выдержала проверки.

К слову, адуканумаб тоже был на грани провала, показывая неубедительные результаты в ходе испытаний на 3 000 добровольцах, пока производитель не решил применить более высокие дозы.

Новый препарат не рассматривается как панацея, но его появление должно дать мощный толчок к новым исследованиям в области деменции, которая уже традиционно отстает в сравнении с онкологией и кардиологией.

По официальной статистике, свыше 30 миллионов людей в мире старше 65 лет страдают болезнью Альцгеймера.

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