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Ольга Тетеріна |

Смертность увеличилась: в Украине за сутки подтвердили 1 602 случая Covid-19

Смертность увеличилась: в Украине за сутки подтвердили 1 602 случая Covid-19

По состоянию на 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 случая коронавируса, а за сутки — 1 602. Из них 95 детей и 94 медработника.

За все время пандемии от Covid-19 на территории страны умерли 51 333 человека, за последний день — 118.

В то же время преодолеть болезнь удалось 2 101 722 людям, за сутки — 6 751.

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Всего в Украине провели 10 380 233 теста методом ПЦР, за сутки — 33 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

  • г. Киев — 700 случаев;
  • Винницкая область — 24 случая;
  • Волынская область — 26 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 73 случая;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 14 случаев;
  • Запорожская область — 92 случая;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область — 79 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Львовская область — 59 случаев;
  • Николаевская область — 65 случаев;
  • Одесская область — 27 случаев;
  • Полтавская область — 59 случаев;
  • Ровенская область — 55 случаев;
  • Сумская область — 18 случаев;
  • Тернопольская область — 14 случаев;
  • Харьковская область — 66 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 33 случая;
  • Черкасская область — 40 случаев;
  • Черновицкая область — 23 случая
  • Черниговская область — 8 случаев.

Коронавирус в Украине 8 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

7 июня в Украине подтвердили 535 новых случаев — это наименьшее количество за этот год. В то же время за минувшие сутки умерло 33 человека, а выздоровели — 1 743.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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