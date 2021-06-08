Коронавирус в Украине 8 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 случая коронавируса, а за сутки — 1 602. Из них 95 детей и 94 медработника.
За все время пандемии от Covid-19 на территории страны умерли 51 333 человека, за последний день — 118.
В то же время преодолеть болезнь удалось 2 101 722 людям, за сутки — 6 751.
Всего в Украине провели 10 380 233 теста методом ПЦР, за сутки — 33 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
- г. Киев — 700 случаев;
- Винницкая область — 24 случая;
- Волынская область — 26 случаев;
- Днепропетровская область — 60 случаев;
- Донецкая область — 73 случая;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 14 случаев;
- Запорожская область — 92 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область — 79 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 24 случая;
- Львовская область — 59 случаев;
- Николаевская область — 65 случаев;
- Одесская область — 27 случаев;
- Полтавская область — 59 случаев;
- Ровенская область — 55 случаев;
- Сумская область — 18 случаев;
- Тернопольская область — 14 случаев;
- Харьковская область — 66 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 33 случая;
- Черкасская область — 40 случаев;
- Черновицкая область — 23 случая
- Черниговская область — 8 случаев.
Коронавирус в Украине
7 июня в Украине подтвердили 535 новых случаев — это наименьшее количество за этот год. В то же время за минувшие сутки умерло 33 человека, а выздоровели — 1 743.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.