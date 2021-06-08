Коронавирус в Украине 8 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 случая коронавируса, а за сутки — 1 602. Из них 95 детей и 94 медработника.

За все время пандемии от Covid-19 на территории страны умерли 51 333 человека, за последний день — 118.

В то же время преодолеть болезнь удалось 2 101 722 людям, за сутки — 6 751.

Всего в Украине провели 10 380 233 теста методом ПЦР, за сутки — 33 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

г. Киев — 700 случаев;

Винницкая область — 24 случая;

Волынская область — 26 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 73 случая;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 14 случаев;

Запорожская область — 92 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область — 79 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Львовская область — 59 случаев;

Николаевская область — 65 случаев;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 59 случаев;

Ровенская область — 55 случаев;

Сумская область — 18 случаев;

Тернопольская область — 14 случаев;

Харьковская область — 66 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 33 случая;

Черкасская область — 40 случаев;

Черновицкая область — 23 случая

Черниговская область — 8 случаев.

Коронавирус в Украине

7 июня в Украине подтвердили 535 новых случаев — это наименьшее количество за этот год. В то же время за минувшие сутки умерло 33 человека, а выздоровели — 1 743.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.