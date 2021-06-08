С выходных, 12 и 13 июня в Черновцах откроют сразу два центра массовой вакцинации населения.

Об этом сообщила заместитель Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак во время брифинга 8 июня.

— Черновцы в следующие выходные присоединятся ко всем городам, где заработали центры массовой вакцинации людей, — сказала она.

Гусак отметила, что в городе заработает два центра. Первый будет располагаться на Калиновском рынке, он будет мобильным. А второй — стационарный на базе областного центра эстетического воспитания Юность Буковины.

Вакцинироваться могут местные, которые записались в лист ожидания через приложение Дія или контакт-центр Министерства здравоохранения.

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За выходные в городе планируют вакцинировать от Covid-19 около 2 тыс. граждан. Прививки будут делать в китайской вакциной CoronaVac.

Кроме того, в эти выходные в Броварах и Белой Церкви также откроют центры вакцинации населения. В КГГА отметили, что будут прививать людей, которых пригласили на вакцинацию по телефону. Приоритет будет отдаваться пожилым людям.