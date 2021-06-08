В Броварах и Белой Церкви на выходных откроют центры Covid-вакцинации

В эти выходные в Киевской области откроют новые центры массовой вакцинации населения. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации. Центры будут работать в выходные дни. Вакцинироваться от Covid-19 смогут люди, которые записались в лист ожидания в приложении Дія или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В администрации отметили, что будут прививать людей, которых пригласили на вакцинацию телефонным звонком. Приоритет будет отдаваться пожилым людям.

Иммунизация в центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Там предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после нее.

В г. Киев 5 и 6 июня делали прививки против коронавируса всем желающим. Для этого нужно было записаться в очередь в приложении Дія.

Вакцинацию организовали в два потока: первая волна – для тех, кто получил приглашение на конкретное время, а вторая – для тех, кто записался в приложении, однако еще не получил приглашения. Люди, которые хотели вакцинироваться от Covid-19 и еще не дождались приглашения, получили прививки в порядке живой очереди.

Фото: КГГА