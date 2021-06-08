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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Британии привитым пользователям приложений для знакомств пообещали бонусы

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В Великобритании популяризировать вакцинацию против коронавируса решили с помощью приложений для знакомств.

Информацию обнародовали на сайте правительства страны.

В профилях пользователей таких приложений, которые сделали прививки, появится специальная отметка. Для них будут доступны новые функции, например, суперлайки или тематические наклейки.

К кампании по популяризации иммунизации присоединятся такие приложения, как: Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch.

Кроме того, в Bumble, например, появится также возможность рассказать о своем отношении к карантину — обязательному ношению масок, социальной дистанции и посещению людных мест во время пандемии.

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Из-за ситуации с коронавирусом гражданам Великобритании рекомендуют провести отпуск дома.

Им советуют не посещать другие страны.

Подробнее о коронавирусе в Великобритании читайте на Фактах ICTV.

Источник: GOV.UK

Фото: Depositphotos

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