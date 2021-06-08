В Великобритании популяризировать вакцинацию против коронавируса решили с помощью приложений для знакомств.
Информацию обнародовали на сайте правительства страны.
В профилях пользователей таких приложений, которые сделали прививки, появится специальная отметка. Для них будут доступны новые функции, например, суперлайки или тематические наклейки.
К кампании по популяризации иммунизации присоединятся такие приложения, как: Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch.
Кроме того, в Bumble, например, появится также возможность рассказать о своем отношении к карантину — обязательному ношению масок, социальной дистанции и посещению людных мест во время пандемии.
Коронавирус в Великобритании
Из-за ситуации с коронавирусом гражданам Великобритании рекомендуют провести отпуск дома.
Им советуют не посещать другие страны.
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Источник: GOV.UK