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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма: где получить прививку

Вакцинация

В Херсонской области жителей оккупированного Крыма начали вакцинировать от коронавируса. Свои первые прививки получили два жителя полуострова в амбулатории Геническа.

Жителям оккупированных территорий можно записаться на вакцинацию от Covid-19 через портал госуслуг Дія.

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В Херсонской области для этой цели определили шесть пунктов вакцинации. Желающие смогут вакцинироваться препаратом CoronaVac по таким адресам:

  • Херсонская городская клиническая больница им. Лучанского;
  • Херсонская городская клиническая больница им. Тропиных, поликлиника №1;
  • Херсонская городская клиническая больница им. Карабелеша, поликлиника № 1;
  • Амбулатория семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
  • Амбулатория семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А;
  • Амбулатория семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Чтобы вакцинироваться, с собой необходимо иметь паспорт, а также идентификационный код. Прививка бесплатная, сообщили в Херсонской ОГА.

Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается процесс иммунизации против коронавируса.

Прививки делают вакцинами иностранного производства.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Херсонская ОГА

Фото: Depositphotos

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