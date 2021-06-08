Есть недостатки: Ляшко рассказал, как делают прививки в центрах вакцинации

Жителям оккупированных территорий можно записаться на вакцинацию от Covid-19 через портал госуслуг Дія.

В Херсонской области жителей оккупированного Крыма начали вакцинировать от коронавируса. Свои первые прививки получили два жителя полуострова в амбулатории Геническа.

В Херсонской области для этой цели определили шесть пунктов вакцинации. Желающие смогут вакцинироваться препаратом CoronaVac по таким адресам:

Херсонская городская клиническая больница им. Лучанского;

Херсонская городская клиническая больница им. Тропиных, поликлиника №1;

Херсонская городская клиническая больница им. Карабелеша, поликлиника № 1;

Амбулатория семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;

Амбулатория семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А;

Амбулатория семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Чтобы вакцинироваться, с собой необходимо иметь паспорт, а также идентификационный код. Прививка бесплатная, сообщили в Херсонской ОГА.

Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается процесс иммунизации против коронавируса.

Прививки делают вакцинами иностранного производства.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Херсонская ОГА