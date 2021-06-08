В Херсонской области жителей оккупированного Крыма начали вакцинировать от коронавируса. Свои первые прививки получили два жителя полуострова в амбулатории Геническа.
Жителям оккупированных территорий можно записаться на вакцинацию от Covid-19 через портал госуслуг Дія.
В Херсонской области для этой цели определили шесть пунктов вакцинации. Желающие смогут вакцинироваться препаратом CoronaVac по таким адресам:
- Херсонская городская клиническая больница им. Лучанского;
- Херсонская городская клиническая больница им. Тропиных, поликлиника №1;
- Херсонская городская клиническая больница им. Карабелеша, поликлиника № 1;
- Амбулатория семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
- Амбулатория семейной медицины, село Чонгар, ул., Шевченко, 68 А;
- Амбулатория семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.
Чтобы вакцинироваться, с собой необходимо иметь паспорт, а также идентификационный код. Прививка бесплатная, сообщили в Херсонской ОГА.
Вакцинация против коронавируса
В Украине продолжается процесс иммунизации против коронавируса.
Прививки делают вакцинами иностранного производства.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Херсонская ОГА