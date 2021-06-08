В Латвии обнаружен колумбийский штамм Covid-19

В Латвии обнаружили колумбийский штамм вируса Covid-19. Он содержит две самые опасные мутации – N501Y и E484K. Об этом заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

— Многие виды очень похожи, но опасные мутации уже выявлены, теперь можно говорить о комбинации мутаций, — пояснил председатель Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

По словам ученого, у индийских штаммов есть очень нехарактерная комбинация мутаций. А у колумбийского штамма мутации совпадают с британским штаммом, но к нему присоединилась еще более опасная, у которой хуже реакция на нейтрализацию антител.

По словам Кловиньша, сейчас в Латвии доминирует британский штамм. Придет ли сюда индийский Covid-19, покажет время.

На прошлой неделе также были выявлены три случая заражения индийским штаммом Covid-19 и один – египетским.

В Украину продолжает поступать вакцина против Covid-19 Pfizer. Недавно Украина уже получила 590 850 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1072800 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX.

Источник: LSM.lv