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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

У жителя Львовщины подтвердили бразильский штамм Covid-19

Тест на коронавірус

У жителя Львовской области лабораторно подтвердили заболевание бразильским штаммом коронавируса.

Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области, глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко.

— Мы получили сообщение из Центра общественного здоровья Киева. Житель Львовской области, который приехал в Италию, заболел коронавирусом. После обследования у него подтвердили бразильский штамм, — сообщила Наталия Тимко-Иванченко.

По ее словам, специалисты в Украине проверили всех контактных лиц, однако у них вирус не подтвердился.

— Но, вероятно, инфицирование произошло внутри страны, — добавила эпидемиолог.

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Штаммы коронавируса

Почти с начала распространения коронавируса начали фиксировать новые мутации вируса.

Среди них — британский (Альфа), южноафриканский (Бета), бразильский (Гамма).

Подробнее о штаммах коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Львовский портал

Фото: Dreamstime

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