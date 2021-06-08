В ВОЗ заявили о невозможности принудить Китай к сотрудничеству

Всемирная организация здравоохранения не может принуждать к сотрудничеству ни одну страну мира, в том числе и Китай.

У ВОЗ попросту нет таких полномочий, заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

— Мы ожидаем полной открытости и готовности всех государств-членов к сотрудничеству. Каждая страна должна вносить свой вклад в изучение коронавируса, — подчеркнул Райан.

Он напомнил, что сотрудники Организации, приехавшие в Китай изучать происхождение Covid-19, так и не получили доступа ко всей интересовавшей их информации.

Новый штамм коронавируса на 40% заразнее

Штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, примерно на 40% заразнее, чем штамм Альфа, зафиксированный в Великобритании.

Как заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, правительство пересмотрит свое решение о смягчении карантинных ограничений в случае распространения на территории королевства этой мутации Covid-19.

По его словам, защитить население от новых штаммов коронавируса может только тотальная вакцинация.