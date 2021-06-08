В Европейском Союзе призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации и не ждать утверждения общеевропейского документа.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время дебатов на пленарной сессии Европарламента.

— Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, — заявил Дидье Рейндерс.

По его словам, Европейская комиссия запустила интернет-портал для проверки подлинности санитарных сертификатов.

Паспорта вакцинации

1 июня 2021 года сем стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса.

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Этот процесс начался в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Parliament