В Европейском Союзе призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации и не ждать утверждения общеевропейского документа.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время дебатов на пленарной сессии Европарламента.
— Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, — заявил Дидье Рейндерс.
По его словам, Европейская комиссия запустила интернет-портал для проверки подлинности санитарных сертификатов.
Паспорта вакцинации
1 июня 2021 года сем стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Этот процесс начался в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: European Parliament