Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer

В Украину доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech от Сovid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ. В течение этой и в начале следующей недели в Украину бесплатно поступит 473 850 доз вакцины Pfizer.

Недавно Украина уже получила 590 850 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX.

— Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, полученных через COVAX, составит 2,1 млн доз. Вакцинация в Украине набирает обороты, и вакцины действительно спасают жизнь, однако вакцинация сама по себе не является гарантией против передачи Covid-19 другим,- отметил представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он призвал украинцев продолжать носить маски, держать физическую дистанцию и избегать скопления людей, особенно в период летних отпусков.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — это РНК-вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer.

Зарегистрированная в Украине, вакцина рекомендована для пациентов, начиная с 16-летнего возраста. Для эффективного действия требуется две дозы. Интервал-21 день.

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Источник: ЮНИСЕФ