Украинцы стали реже болеть кишечными инфекциями

Вспышек кишечных инфекционных заболеваний в Украине по сравнению с 2020 годом стало меньше, сообщила Госпродпотребслужба.

В январе-мае 2021 года были расследованы 26 вспышек острых кишечных инфекций, за аналогичный период 2020 года — 30 вспышек.

В нынешнем году вспышки были зарегистрированы на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Кировоградской, Львовской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.

Чаще всего они возникали в дошкольных учреждениях, наименьшее — в быту. Инфекции, связанные с заведениями общественного питания, не зафиксированы.

В связи с этим Госпродпотребслужба собирается усилить контроль в детских дошкольных коллективах.

По сообщению пресс-службы Центра общественного здоровья, в мае 2021 года было известно о шести вспышках острых кишечных инфекций.

Всего от инфекций пострадали 26 человек, из них 16 детей.

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