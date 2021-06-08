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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Украинцы стали реже болеть кишечными инфекциями

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Вспышек кишечных инфекционных заболеваний в Украине по сравнению с 2020 годом стало меньше, сообщила Госпродпотребслужба.

В январе-мае 2021 года были расследованы 26 вспышек острых кишечных инфекций, за аналогичный период 2020 года — 30 вспышек.

В нынешнем году вспышки были зарегистрированы на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Кировоградской, Львовской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.

Чаще всего они возникали в дошкольных учреждениях, наименьшее — в быту. Инфекции, связанные с заведениями общественного питания, не зафиксированы.

В связи с этим Госпродпотребслужба  собирается усилить контроль в детских дошкольных коллективах.

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По сообщению пресс-службы Центра общественного здоровья, в мае 2021 года было известно о шести вспышках острых кишечных инфекций.

Всего от инфекций пострадали 26 человек, из них 16 детей.

Самые распространенные болезни с пляжа: грибки, инфекционные заболевания, холера, кишечные инфекции, ротавирусная и энтеровирусная инфекции, лептоспироз и гельминты. О том, как не заразиться читайте здесь.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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