Потенциально опасные для жизни расстройства плода могут быть выявлены на ранней стадии беременности при проверке уровня гормонов в плаценте. К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета.

Если организм матери не может должным образом адаптироваться к растущему ребенку, это приводит к серьезным проблемам, включая ограничение роста плода или его чрезмерный размер, гестационный диабет и преэклампсию — опасное для жизни высокое кровяное давление у матери.

Многие из этих осложнений приводят к тяжелым родам с большим количеством медицинских вмешательств и к пожизненным проблемам для ребенка, включая диабет, проблемы с сердцем и ожирение.

Современные методы диагностики нарушений беременности недостаточно чувствительны и надежны для выявления всех беременностей, подверженных риску.

Теперь ученые нашли способ проверить уровень гормонов в плаценте, чтобы предсказать, у каких женщин будут серьезные осложнения беременности.

— Мы знаем, что плацента вызывает многие изменения в организме женщины во время беременности, и наше исследование показало, что гормональные биомаркеры плаценты могут указывать на это, — отметил научный сотрудник Колледжа доктор Аманда Н. Сферруцци-Перри.

По его словам, это очень важное открытие, учитывая, что расстройства беременности затрагивают примерно одну из десяти беременных женщин и часто диагностируются слишком поздно, когда осложнения уже наносят ущерб организму матери и развитию плода.

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