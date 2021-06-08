Вакцинация от Covid-19: в Минздраве назвали сроки получения второй прививки

В Министерстве здравоохранения напомнили, что человек считается полностью вакцинированным от Covid-19 только после введения второй дозы препарата.

Для различных вакцин вторую прививку делают с таким интервалом:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день;

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;

Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

Приглашение для вакцинации второй дозой препарата украинцы получат по телефону, который они оставили после получения первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат еще одну прививку там же.

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Если же на вакцинацию от Covid-19 записывал работодатель, то он должен организовать и вторую прививку. В Минздраве заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую.

Вакцинация в Украине

8 июня в Украину доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech от Сovid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

Всего в страну в течение этой и в начале следующей недели поступит 473 850 доз вакцины Pfizer.

Недавно Украина уже получила 590 850 доз Pfizer/BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX.