Вакцинация от Covid-19: в Минздраве назвали сроки получения второй прививки

В Министерстве здравоохранения напомнили, что человек считается полностью вакцинированным от Covid-19 только после введения второй дозы препарата.
Для различных вакцин вторую прививку делают с таким интервалом:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день;
- CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;
- Oxford/AstraZeneca — 12 недель.
Приглашение для вакцинации второй дозой препарата украинцы получат по телефону, который они оставили после получения первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат еще одну прививку там же.
Если же на вакцинацию от Covid-19 записывал работодатель, то он должен организовать и вторую прививку. В Минздраве заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую.
Вакцинация в Украине
8 июня в Украину доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech от Сovid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.
Всего в страну в течение этой и в начале следующей недели поступит 473 850 доз вакцины Pfizer.
Недавно Украина уже получила 590 850 доз Pfizer/BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX.