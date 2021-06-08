Из-за ситуации с коронавирусом гражданам Великобритании рекомендуют провести отпуск 2021 на родине и не посещать другие страны.
Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис.
— Мой совет людям — провести отпуск на родине, — отметил Джордж Юстис.
Министр посоветовал британцам посетить достопримечательности родной страны.
При этом он добавил, что они могут отправиться за границу, но только в те страны, которые включены в “зеленый” список.
Коронавирус в Великобритании
В Великобритании прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом.
По мнению экспертов, в стране может начаться третья волна активного распространения болезни.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Великобритании читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Sky News