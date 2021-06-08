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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Отдыхать дома: из-за Covid-19 британцам советуют провести отпуск на родине

Отдыхать дома: из-за Covid-19 британцам советуют провести отпуск на родине

Из-за ситуации с коронавирусом гражданам Великобритании рекомендуют провести отпуск 2021 на родине и не посещать другие страны.

Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис.

— Мой совет людям — провести отпуск на родине, — отметил Джордж Юстис.

Министр посоветовал британцам посетить достопримечательности родной страны.

При этом он добавил, что они могут отправиться за границу, но только в те страны, которые включены в “зеленый” список.

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Коронавирус в Великобритании

В Великобритании прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом.

По мнению экспертов, в стране может начаться третья волна активного распространения болезни.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Великобритании читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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