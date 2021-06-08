ШАГ 1. Подплывите к тонущему
Если в доступе есть лодка, плывите к тонущему на ней. Человека из воды следует перетащить через корму лодки, захватив под грудью со спины.
Приближаться вплавь к человеку, который тонет, также нужно сзади.
ШАГ 2. Схватите его, чтобы вытащить
Когда вы оказались рядом в воде, обхватите тонущего сзади за плечи. Такой захват не даст человеку руками схватиться за вас.
Если утопающий схватил вас, и вы не можете двигаться:
- погрузитесь в воду с головой и вынирните у утопающего за спиной, сразу крепко обхватив его за плечи;
- захватите его под подбородок и постарайтесь повернуть на спину, подтяните к себе так, чтобы его лицо было на одном уровне вашим. Человек окажется лежащим на воде на спине, и не сможет хвататься за вас.
Это рефлекторная реакция, и никакие слова не сработают. Чтобы он не переворачивался снова к вам лицом, локтем той же руки, которой держите его за подбородок, крепко зажмите его плечо. В таком положении перемещайте утопающего к берегу.
ШАГ 3. Вытащите человека из воды
Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды.
При сильных волнах обхватите утопающего одной рукой поперек груди, поддерживая его голову над водой.
ШАГ 4. Вызовите скорую помощь
Сразу вызывайте скорую помощь или попросите сделать это того, кто рядом. Если человек без сознания, приступайте к реанимационным действиям.
ШАГ 5. Положите пострадавшего грудью себе на бедро
Для этого нижним краем грудной клетки, там, где заканчиваются ребра, обоприте человека об свое бедро, эта нога должна быть согнута в колене и стоять на стопе. Голова пострадавшего при этом должна оказаться ниже груди.
ШАГ 6. Проверьте рот и, если нужно, очистите от песка и водорослей
Это лучше сделать пальцем правой руки, обмотанным в платок.
ШАГ 7. Удалите воду из легких
Пружинящими движениями нажимайте на спину, чтобы вытолкнуть воду из легких, если она там есть.
Также важно удалить воду из желудка.
На этом этапе человек может закашляться и начать дышать. Если этого не произошло в первую минуту оказания помощи, переходите к следующему шагу.
ШАГ 8. Начинайте искусственный массаж сердца и искусственное дыхание.
Вода, которая попала в легкие, может выйти в процессе сердечно-легочной реанимации.
Техника сердечно-легочной реанимации:
- Уложите потерпевшего на спину на ровную твердую поверхность, например на песок.
- Голову запрокиньте назад, под шею положите валик из полотенца или песка.
- Начинайте сердечно-легочную реанимацию.
- Лучше делать реанимацию вдвоем: один делает непрямой массаж сердца, второй проводит дыхание рот в рот.
Если вы делаете реанимацию в одиночку, действуйте последовательно:
- 30 толчков в области сердца
- Один вдох
Повторяйте этот цикл действий, выдерживая нужный темп. Частота надавливаний на грудную клетку должна быть 100 раз в минуту.
Для массажа сердца поставьте ладони одна на другую основанием на нижнюю часть грудины, это место нижнего края соединения ребер, руки должны быть прямыми и направленными почти под прямым углом, нажимы следует совершать всем телом, стараясь создать видимую амплитуду движения грудной клетки.
Проводить сердечно-легочную реанимацию нужно до приезда скорой или пока человек сам не начал дышать.
ШАГ 9. Проверьте сердцебиение и дыхание
Если признаков самостоятельного дыхания и работы сердца нет, продолжайте реанимацию.
После приезда скорой оставайтесь рядом с потерпевшим, чтобы сообщить врачам все подробности происшествия, включая время, которое человек провел без сознания и признаков жизни. Эти данные помогут выбрать правильную тактику лечения.
Любой человек может начать тонуть, даже тот, который хорошо плавает. Поэтому, если вам показалось, что кто-то на воде нуждается в помощи, обязательно проверьте свои подозрения и по возможности вызывайте профессиональных спасателей на воде.