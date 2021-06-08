Сейчас каждый день идут грозовые дожди: раскаты грома слышны задолго до начала ливня, молнии частенько рассекают небо. Доктор Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube- канале рассказывает, как нужно себя вести, чтобы не пострадать от удара молнией.

— Как только услышали гром, знайте — это гроза, — говорит доктор. — Не бегайте, не мечитесь, двигайтесь спокойно. Постарайтесь спрятаться в надежное место.

Самое безопасное место во время грозы — автомобиль. Его резиновые колеса предохраняют от электрического разряда.

Не выходите на открытое место. Опушки и луга — не ваше в этот момент. Избегайте одиноко растущих и высоких деревьев.

Уходите подальше от воды. Снимите мокрую одежду и переоденьтесь в сухое.

— В городах не прислоняйтесь к мокрым стенам и металлическим ограждениям, — советует доктор. — Держитесь подальше от линий электропередач и антенн.

В походе, не ставьте палатку под отвесными стенами и в местах, где может стекать вода во время дождя.

Если коротко, безопасность это — гроза-автомобиль-место внизу. Делайте правильные выводы.

Отдыхая на берегу водоема также не забывайте о правилах поведения на воде. Из-за пренебрежения ими летом часто случаются трагедии.

Источник: Комаровский.