Сейчас каждый день идут грозовые дожди: раскаты грома слышны задолго до начала ливня, молнии частенько рассекают небо. Доктор Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube- канале рассказывает, как нужно себя вести, чтобы не пострадать от удара молнией.
— Как только услышали гром, знайте — это гроза, — говорит доктор. — Не бегайте, не мечитесь, двигайтесь спокойно. Постарайтесь спрятаться в надежное место.
Самое безопасное место во время грозы — автомобиль. Его резиновые колеса предохраняют от электрического разряда.
Не выходите на открытое место. Опушки и луга — не ваше в этот момент. Избегайте одиноко растущих и высоких деревьев.
Уходите подальше от воды. Снимите мокрую одежду и переоденьтесь в сухое.
— В городах не прислоняйтесь к мокрым стенам и металлическим ограждениям, — советует доктор. — Держитесь подальше от линий электропередач и антенн.
В походе, не ставьте палатку под отвесными стенами и в местах, где может стекать вода во время дождя.
Если коротко, безопасность это — гроза-автомобиль-место внизу. Делайте правильные выводы.
Отдыхая на берегу водоема также не забывайте о правилах поведения на воде. Из-за пренебрежения ими летом часто случаются трагедии.
Источник: Комаровский.