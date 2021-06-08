Поскольку сахар объявлен вредным продуктом, диетологи рекомендуют заменить его и сладости, которые его содержат, ягодами. И действительно, сладкие, но низкокалорийные ягоды очень вкусны и полезны.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская в своих блогах и постах каждый раз акцентирует внимание на ягодах.

На вопрос, какие ягоды наиболее полезны, диетолог отвечает – любые. Местные и привезенные издалека, свежие и замороженные. Главное — их нужно употреблять каждый день, хотя бы горсточку. И действительно, проанализируйте пользу любой ягоды, пальму первенства, наверняка, получит ягодный микс.

Потому что любые ягоды содержат множество фитонутриентов. Это витамины и минералы, которые важны для жизнедеятельности организма.

Пектины, содержащиеся в ягодах, синтезируют вещества, которые снижают уровень холестерина, улучшают обмен веществ.

Ягоды богаты биофлавоноидами – веществами, защищающими нервные клетки от свободных радикалов. Флавоноиды улучшают мозговое кровообращение, когнитивные способности, служат строительным материалом для нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, с помощью которых осуществляется передача электрического импульса нервным клеткам). Ягоды можно смело назвать природными ноотропами, которые не дают побочных эффектов, и на их покупку не нужен рецепт.

Кроме того, именно флавоноиды отвечают за цвет ягод. Чем ярче ягода, тем больше в ней флавоноидов, а значит — антиоксидантов.

— Ягоды дают чувство насыщения, поскольку содержат глюкозу. И в то же время они низкокалорийны, — замечает Оксана Скиталинская. — Это самые полезные сладости, которыми следует заменить пирожные и тортики. Если в течение сезона есть по одной чашке ягод каждый день, то организм помолодеет, а здоровье станет крепче.

Самые популярные

Черная смородина – лидер по содержанию витамина С. Это наш иммунитет, крепкие сосуды, упругая кожа, блестящие волосы. Смородина показана при атеросклерозе, язве желудка, гастрите с пониженной кислотностью, нарушении обмена веществ.

Малина. Витамин А смягчает и увлажняет кожу, фруктовые кислоты разглаживают морщины. Магний благотворно влияет на нервную систему. Малиновый чай снимает боли при менструации. Фолиевая кислота способствует нормальному развитию плода. В ней есть салициловая кислота, которая имеет выраженное жаропонижающее действие. А фитонциды малины уничтожают споры грибков и стафилококк.

Голубика. Очень популярная и полезная ягода. В ней содержатся витамины группы В и РР для мозговой деятельности. Антиоксиданты голубики защищают нас от опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ирга. В ней много пектинов, которые улучшают периферическое кровообращение, укрепляют сосуды.

Ежевика. Богата магнием, медью, калием. Она обладает очищающими свойствами.

Этот список можно продолжить, поскольку ягод у нас много. Есть еще крыжовник, красная и белая смородина, йошта, жимолость. Они разные на вкус, но полезны все без исключения. Поэтому выбрать самую-самую вряд ли возможно.

Осторожно с ягодами!

Во многих ягодах слишком много кислоты, и некоторые люди отказываются от их употребления.

— Если у кого-то повышенная кислотность, изжога, гастрит в стадии обострения, тогда нужно выбирать более сладкие ягоды, а кислые с чем-то смешивать, например с творогом и медом, добавлять ягодное пюре в каши, — советует врач-диетолог.

Ягоды, особенно клубника, могут вызвать аллергию. Поэтому начинать сезон нужно с небольших порций. Об этом читайте в нашем материале.