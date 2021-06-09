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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

100% поражения легких: в Днепропетровской области мужчина преодолел Covid-19

лікарня

В Днепропетровской области мужчина с коронавирусом, который почти месяц находился в реанимации, поборол болезнь.

Житель села Николаевка Днепровского района заболел еще 7 мая, его госпитализировали со 100-процентным поражением легких, фиброзом.

— Родные начали готовиться к худшему. Он попробовал все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться, — рассказал заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.

Мужчине удалось побороть болезнь, теперь он самостоятельно дышит, у него нормализовалось давление, сердце бьется правильно.

После реабилитации он сможет жить нормальной жизнью.

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Лечение коронавируса

Минздрав опубликовал правила лечения коронавируса дома.

Однако перед тем, как покупать самостоятельно лекарства, стоит обратиться к специалисту. Даже дома лечение должно проходить под наблюдением врача.

Подробнее о лечении коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Depositphotos

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