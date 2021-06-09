В Днепропетровской области мужчина с коронавирусом, который почти месяц находился в реанимации, поборол болезнь.
Житель села Николаевка Днепровского района заболел еще 7 мая, его госпитализировали со 100-процентным поражением легких, фиброзом.
— Родные начали готовиться к худшему. Он попробовал все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться, — рассказал заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко.
Мужчине удалось побороть болезнь, теперь он самостоятельно дышит, у него нормализовалось давление, сердце бьется правильно.
После реабилитации он сможет жить нормальной жизнью.
Лечение коронавируса
Минздрав опубликовал правила лечения коронавируса дома.
Однако перед тем, как покупать самостоятельно лекарства, стоит обратиться к специалисту. Даже дома лечение должно проходить под наблюдением врача.
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Источник: Сергей Рыженко