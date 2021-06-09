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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Чем опасны антибиотики — пульмонолог

протизаплідні таблетки

В большинстве случаев пневмонию лечат при помощи антибиотиков. Но их нужно применять осторожно. Ни в коем случае не лечитесь антибактериальными препаратами самостоятельно. Это может привести к антибиотикорезистентности. То есть, бактерии не будут реагировать на препарат.

Если применять антибактериальные средства нерациоанльно, то в конце концов бактерии нас победят.

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— Неуправляемая эпидемия туберкулеза обусловлена тем, что туберкулезная палочка стала устойчивой к большинству препаратов, — объясняет врач-пульмонолог Ольга Коротченко. — А это объясняется бесконтрольным применением антибиотиков.

Но учтите, замечает врач, за последние десять лет не появилось ни одного принципиально нового антибактериального препарата, что чревато большими проблемами с резистентностью.

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