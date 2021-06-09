Проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя украинцам предоставлена возможность сделать бесплатную прививку от Covid-19 на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше в одном из 10 пунктов прививок, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда. А именно:

КНП Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского

КНП Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных, поликлиника № 1

КНП Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелешу, поликлиника № 1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, село Чонгар, ул. Шевченко, 68А

Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Для того, чтоб получить прививку, необходимо:

позвонить в контакт-центр МЗ 0800 60 20 19

сообщить о месте своего проживания

выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор

прибыть в указанный КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор

сделать прививку в выбранном пункте вакцинации.

Для получения второй дозы надо повторить процедуру. При себе иметь паспорт и индивидуальный идентификационный код.

Читайте также о том, как проходит вакцинация от Covid-19 в Киеве.