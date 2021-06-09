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Вікторія Яснопольська |

Где украинцам из Крыма и ОРДЛО сделать Covid-прививку — инструкция Минздрава

прививки

Проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя украинцам предоставлена возможность сделать бесплатную прививку от Covid-19 на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше в одном из 10 пунктов прививок, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда. А именно:

  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского
  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных, поликлиника № 1
  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелешу, поликлиника № 1;
  • Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
  • Амбулатория общей практики семейной медицины, село Чонгар, ул. Шевченко, 68А
  • Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.
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Для того, чтоб получить прививку, необходимо:

позвонить в контакт-центр МЗ 0800 60 20 19

сообщить о месте своего проживания

выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор

прибыть в указанный КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор

сделать прививку в выбранном пункте вакцинации.

Для получения второй дозы надо повторить процедуру. При себе иметь паспорт и индивидуальный идентификационный код.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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