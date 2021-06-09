Канадские исследователи установили, что между общением с друзьями и здоровьем существует взаимосвязь, а одиночество плохо сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Так ли это, Факты ICTV выясняли у психолога Анны Деревянко.

— Дружба делает наш внутренний мир богаче и интереснее, сказала Анна. — Она добавляет красок в жизнь. Мне очень жаль тех людей, что говорят об отсутствии у них друзей, потому что у них сужается круг общения – искреннего, бескорыстного. Когда не нужно напрягаться, когда можно расслабиться и избавиться от тревожности.

С друзьями мы можем увидеть, что мы собой представляем, потому что они – наше зеркало. Помните фразу: “Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Если друг имеет избыточный вес, ты автоматически попадаешь в группу риска. Если подруга бросает курить, то и у тебя есть шанс избавиться от вредной привычки. Когда твой друг увлечен фитнесом, ты рано или поздно начинаешь встречаться с ним в спортклубе.

Когда люди встречаются с друзьями, они делятся эмоциями, подзаряжаются или перезаряжаются, что очень важно для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Женщинам по-настоящему полезно дружить с женщинами, потому что таким образом они приумножают свою женскую энергию. Общение с подругами очень хорошо воздействует в первую очередь на психику. Если это не сплетни и не обсуждение своих “козлов”, конечно. Даже разговоры ни о чем очень полезны для девочек.

А умиротворенность и спокойствие – это хороший сон. Отсутствие негатива – профилактика психических и онкозаболеваний.

Мальчикам же важен круг себе подобных. Неважно, что их собирает вместе: спортклуб, сауна, мотогонки или футбол. Там они выпускают пар, получают свою порцию адреналина и одновременно общаются на свои мужские темы.

— Как показала моя практика, мужчины на таких тусовках не обсуждают женщин вообще, — заметила психолог. — Мужчина, который уважает себя, не будет обсуждать свою женщину с друзьями. Он будет говорить о футболе, рабочих моментах, таким образом, подпитывая себя мужской энергией.

Придя домой после здорового общения с друзьями, вдохновленный мужчина может подарить своей половинке максимум нежности и страсти.

Поэтому очень важно отпускать своих близких к друзьям и подругам и не дергать при этом звонками и требованием сообщить время возвращения.

Люди, которые много общаются и испытывают больше положительных эмоций, реже болеют, лучше переносят невзгоды. Даже от одной мысли, что есть кому поплакаться в жилетку, становится легче на душе, а если еще и на самом деле поплакать, то совсем станет хорошо.

Бывает, что случаются конфликты с друзьями. Как их пережить, зависит от психотипа человека, дружеского стажа и глубины отношений.

Искренние скажут, что они думают по этому поводу и, выговорившись, успокоятся.

Вежливые будут прокручивать конфликт снова и снова, и вот тут их подстерегает опасность заболеть.

Это может быть ОРЗ или ОРВИ, а в тяжелых случаях – гастрит, язва, гипертония, болезни позвоночника. Чтобы с вашим другом не случилось беды, дайте ему прийти в себя, обдумать ситуацию и попросите прощения.

Настоящие друзья быстро мирятся и умиротворяются. Ибо общие интересы, которые их связывают, превалируют над дрязгами.

Секс по дружбе не терпит ограничений. Не стоит в отношениях без обязательств устанавливать правила и рамки.