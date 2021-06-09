В Украине может появиться собственная вакцина против коронавируса через год-два. Об этом сообщил Директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, профессор, академик Андрей Сибирный в интервью одному из украинских изданий.

По его словам, чтобы запустить вакцину в производство, надо проинвестировать около €500 млн.

— Если будет поддержка правительства, финансирование, и наши ожидания подтвердятся, то производство можно будет запустить уже в следующем году, — отметил академик.

Также он утверждает, что препарат, который разработают в Украине, должен быть эффективным против всех штаммов коронавируса, ведь между ними нет принципиальной разницы.

Украинская вакцина должна быть в форме инъекции. Но в планах есть новый проект — разработать пероральную вакцину (таблетки или микстуру), но для этого нужны новые исследования.

Сибирский подчеркнул, что до этого в Украине никогда не производили никаких вакцин, ведь дешевле было покупать за рубежом.

— Но все это нужно преодолеть и думать над восстановлением производства вакцин в Украине. Для этого нужно внимание государства. И сейчас понемногу дело уже сдвигается с мертвой точки, — подытожил ученый.

Недавно министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что самый быстрый способ наладить собственное производство вакцин против коронавируса в Украине – это трансфер технологий, когда компания передает технологию с полным циклом заводу-изготовителю.

По его словам, в Украине по меньшей мере три завода готовы принять такие технологии, однако конкретные предприятия он не назвал.