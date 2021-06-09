Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 9 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве по состоянию на 9 июня 2021 года за сутки подтвердили 262 новых случая коронавируса.
За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 087 случаев опасного заболевания.
В столице зафиксировали 5 136 летальных исходов от Covid-19, а за прошлые сутки умерло четыре человека. В то же время выздороветь от коронавируса удалось 188 531 человеку, за сутки — 2 383 пациента.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.