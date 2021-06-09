Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 9 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве по состоянию на 9 июня 2021 года за сутки подтвердили 262 новых случая коронавируса.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 087 случаев опасного заболевания.

В столице зафиксировали 5 136 летальных исходов от Covid-19, а за прошлые сутки умерло четыре человека. В то же время выздороветь от коронавируса удалось 188 531 человеку, за сутки — 2 383 пациента.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: