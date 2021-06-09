Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

За сутки в Киеве зафиксировали 262 новых случая Covid-19

коронавірус

В Киеве по состоянию на 9 июня 2021 года за сутки подтвердили 262 новых случая коронавируса.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 087 случаев опасного заболевания.

В столице зафиксировали 5 136 летальных исходов от Covid-19, а за прошлые сутки умерло четыре человека. В то же время выздороветь от коронавируса удалось 188 531 человеку, за сутки — 2 383 пациента.

Читайте
В Украине за сутки зафиксировали 1 385 случаев Covid-19

Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 9 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка