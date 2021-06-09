Ковидний сертификат в Украине планируют запустить в июле — Шмыгаль

Так называемый ковидний сертификат или иммунный паспорт планируют запустить в Украине в июле. Сейчас он находится на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной — через Дію. Кроме того, документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после коронавируса и наличии антител, — объяснил он.

Также Денис Шмыгаль добавил, что еще одним документом, который украинцы смогут использовать как подтверждение вакцинации для поездки за границу, является Международное свидетельство о вакцинации.

Премьер напомнил, что документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

Международное свидетельство о вакцинации

Люди, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Его будут выдавать только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины. Кто и когда может получить Международное свидетельство о вакцинации — читайте в нашем материале.