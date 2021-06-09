За время вакцинации против коронавируса в Китае сделали более 800 млн прививок.

Статистику опубликовала Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По состоянию на 8 июня 2021 года в 31 административной единице Китая в общем провели 808,962 млн прививок от коронавируса.

В то же время иммунизация приоритетных групп населения на территории страны началась еще в декабре 2020 года.

Вакцинация против коронавируса

Прививки против коронавируса в Украине делают с конца февраля 2021 года.

Кампания по иммунизации на территории страны проходит медленно, по состоянию на 9 июня 2021 уколы получили более 1,3 млн граждан.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: National Health Commission of the PRC