Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Киевляне могут предварительно записаться на Covid-вакцинацию, чтобы не стоять в очереди

Киевляне могут предварительно записаться на Covid-вакцинацию, чтобы не стоять в очереди

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от коронавируса в Киеве в Международный выставочный центр.

Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве. Жители города смогут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем.

— Мы надеемся, что в ближайшее время такая возможность появится у жителей других городов, в частности, во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях, — отметил СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец.

Читайте
Вакцинация от Covid-19: в Минздраве назвали сроки получения второй прививки

Как записаться на прививку

  • перейти по ссылке на сайт сервиса Helsi.me;
  • выбрать удобный день и время и отправить заявку;
  • получить смс с подтверждением деталей записи. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія;

Данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi (AppStore и Google Play), а также в электронном кабинете пользователя на сайте. Уведомление о необходимости получения следующей дозы вакцины также поступит в приложение пользователя.

На выходных в Киеве работает центр вакцинации против коронавируса. Там организовали две очереди – для тех, кто получил приглашение на конкретное время и для тех, кто его еще не получил. Людей, которых не пригласили, вакцинируют в порядке живой очереди.

Источник: Helsi.me 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка