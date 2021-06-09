Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от коронавируса в Киеве в Международный выставочный центр.

Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве. Жители города смогут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем.

— Мы надеемся, что в ближайшее время такая возможность появится у жителей других городов, в частности, во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях, — отметил СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец.

Как записаться на прививку

перейти по ссылке на сайт сервиса Helsi.me

выбрать удобный день и время и отправить заявку;

получить смс с подтверждением деталей записи. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія;

Данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi (AppStore и Google Play), а также в электронном кабинете пользователя на сайте. Уведомление о необходимости получения следующей дозы вакцины также поступит в приложение пользователя.

На выходных в Киеве работает центр вакцинации против коронавируса. Там организовали две очереди – для тех, кто получил приглашение на конкретное время и для тех, кто его еще не получил. Людей, которых не пригласили, вакцинируют в порядке живой очереди.

Источник: Helsi.me