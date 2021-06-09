Отек Квинке: симптомы и первая помощь

Что такое отек Квинке
Отек Квинке или ангионевротический отек — это гигантская крапивница. Это может быть отек лица, шеи, половых органов или всего тела, иногда поражение внутренних органов.
Спутать эту реакцию организма с другими отеками почти невозможно, говорит Александр Назаренко.
— Это большие отечные губы, уродливое лицо, крапивница, волдыри по всему телу. Опасным осложнением является отек гортани, он вызывает затрудненное дыхание, вплоть до полной асфиксии. Также могут фиксироваться кишечная непроходимость и острая задержка мочеиспускания, — добавляет аллерголог.
Симптомы отека Квинке
- отеки в разных местах — губы, веки, щеки, слизистая рта, горло, половые органы;
- цвет кожи не меняется;
- зуд отсутствует или незначительный;
- затрудненное или шумное дыхание на вдохе;
- кашель лающий;
- могут быть тошнота, рвота, боли в животе.
Что вызывает отек Квинке
Ангионевротический отек чаще всего связан с аллергической реакцией организма.
— Половина отеков — псевдоаллергические. И только часть связаны с аллергией, — объясняет специалист.
Спровоцировать отек Квинке могут:
- при аллергии — еда, лекарства, пыльца, контакт с животными.
- при псевдоаллергии — любое химическое или токсичное вещество, нарушение обмена веществ.
Неотложная помощь при отеке Квинке
По словам специалиста, неотложная помощь при ангионевротическом отеке одинаковая. Она не зависит от природы возникновения болезни.
— Неотложная помощь — гормоны, например глюкокортикоид, антигистаминные препараты. Если человек уже имел дело с подобным состоянием, он может сам принять их, но затем все равно вызывать врача, — комментирует Александр Назаренко.
При этом медики при первой помощи также будут давать больному эти препараты. Также если есть отек гортани, ему может проводиться трахеостомия, чтобы человек не задохнулся.
Такого больного нужно срочно доставить в больницу, определить природу отека и начать лечение.
Лечение отека Квинке
Если отек спровоцировала аллергия, то специалистами проводится молекулярная аллергодиагностика, выявляется аллерген, а затем назначается аллергенспецифическая иммунотерапия.
В случае другой природы возникновения такой реакции организма врачи также изучают, что спровоцировало нарушение обмена веществ, и назначают соответствующее лечение.
Профилактика отека Квинке
Чтобы не провоцировать такую реакцию организма, специалисты советуют людям, склонным к аллергии, ограничить контакт с аллергеном.