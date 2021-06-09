Отек Квинке: симптомы и первая помощь

Отек Квинке — реакция организма человека на воздействие различных веществ, биологических и химических факторов. Это заболевание получило название по имени немецкого врача Генриха Квинке, который впервые описал его в 1882 году.

Что такое отек Квинке, чем он опасен и какой должна быть первая неотложная помощь Фактам ICTV рассказал кандидат медицинских наук, главный врач клиники иммунологии и аллергологии, президент Украинской школы молекулярной иммунологии и аллергологии Александр Назаренко.