Американские ученые, изучающие механизм формирования моральных суждений, обнаружили, что люди, чрезмерно озабоченные заражением Covid-19, чаще не одобряли проступки других, независимо от того, что они сами делали что-то неправильно.

Исследователи говорят, что их результаты являются доказательством того, что наша мораль формируется различными эмоциями и интуицией, из которых особенно важны опасения по поводу здоровья и безопасности. Это означает, что наши суждения о проступках не являются полностью рациональными.

— Нет никакой рациональной причины более осуждать других из-за того, что вы сверх меры обеспокоены не заболеть во время пандемии, — сказала профессор психологии Кембриджского университета Симона Шналл.

Исследование не фокусировалось на поведении, связанном с самой пандемией, например, на социальном дистанцировании, но рассматривало более широкий спектр моральных проступков.

900 участникам проекта представили серию сценариев и попросили оценить их по шкале от “совсем не ошибочно” до “крайне неверно”. Это позволило измерить ответы по пяти ключевым моральным принципам: вред, справедливость, внутригрупповая лояльность, уважение к авторитету и чистота.

Примеры сценариев включали один из вариантов лояльности: “Вы видите, как мужчина оставляет свой семейный бизнес, чтобы пойти работать на своего основного конкурента” и справедливости: “Вы видите, как арендатор подкупает домовладельца, чтобы тот первым перекрасил его квартиру”.

Люди, более обеспокоенные заражением Covid-19, были крайне критичны в оценках поведения в этих сценариях.

По мнению ученых, полученные данные пополнили доказательства связи между физическим отвращением — эмоцией, призванной уберечь нас от вреда — и моральным осуждением.

Отвращение, утверждают исследователи, это эмоция, которая, как мы думаем, эволюционировала, чтобы защитить нас от вреда — например, избегать грязного туалета, который может заразить нас болезнями. Но теперь мы применяем отвращение и к социальным ситуациям и можем чувствовать физическое отвращение от поведения других людей.

Иными словами, связь между озабоченностью по поводу Covid-19 и моральным осуждением связана с рисками для благополучия. Если вы больше осознаете риски для здоровья, вы также больше осознаете и социальные риски — людей, поведение которых может причинить вам вред.

Читайте также, какие полезные и вкусные напитки можно пить по утрам вместо кофе .