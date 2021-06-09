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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

Побороть СПИД до 2030 года: Генассамблея ООН приняла декларацию

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Генеральная ассамблея ООН приняла политическую декларацию по борьбе со СПИДом. Не имеющее обязательной силы соглашение, принятое 165 голосами против четырех, поставило целью искоренить ВИЧ/СПИД в мире к 2030 году.

Принятая декларация содержит основные принципы борьбы со СПИДом на национальном уровне.

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При этом РФ пыталась внести поправку в 18-страничную декларацию, а именно удалить формулировку, которая, по ее мнению, якобы подталкивает страны к декриминализации употребления наркотиков и проституции.

Эту поправку отклонили большинством голосов. Делегация России заявила, что якобы под прикрытием борьбы с дискриминацией несколько пунктов напрямую вмешиваются в национальные законодательства.

Делегация из Австралии выступила против России, заявив, что условием эффективного противодействия ВИЧ является реформирование законов, чтобы они основывались на фактических данных и правах человека.

Мифы о ВИЧ и СПИДе

В сети распространяется много непроверенной информации о ВИЧ и СПИДе.

В частности, о путях передачи, симптомах и лечении.

Подробнее о главных мифах о ВИЧ и СПИДе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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