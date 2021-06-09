Секс по дружбе: 5 золотых правил

5 правил секса по дружбе:

1. Плывите по течению. Секс по дружбе не терпит ограничений. Не стоит в отношениях без обязательств устанавливать правила и рамки.

2. Не позволяй своей жизни вращаться вокруг партнера. При таких отношениях вы вполне можете общаться, флиртовать противоположным полом. Не подстраивайте свой привычный образ жизни под друга по сексу.

3. Планируй встречи. Такие отношения не должны быть ограничены только занятием любовью. Встречайтесь для похода в кино или театр, ужинайте в кафе. У вас с партнером должны быть общие интересы. Старайтесь заранее определить формат встреч, чтобы отношения вам не наскучили.

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4. Убедись, что встречи приносят удовольствие. Секс по дружбе должен приносить удовольствие. Если вы чувствуете, что вам или вашему партнеру встречи больше не приносят наслаждение, то стоит прекратить общение в таком формате.

5. Вам должно быть легко в общении и круто в постели. Легкость – вот главное правило отношений. Если начинаете чувствовать ревность, требование внимания, недопонимание – пора остановиться.

Напомним, тем, кто до сих пор ломает голову, как понять мужчину в постели Факты ICTV нашли ответы.