Свыше 3 млн случаев резистентности болезнетворных микробов к действию антибиотиков было официально зарегистрировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году. Об этом ВОЗ сообщила в своем традиционном релизе, опубликованном 9 июня 2021 года.

В частности, в документе упоминаются коли-инфекция (Eschtrichia coli), демонстрирующая сопротивляемость к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов и золотистый стафилококк (Staphylacoccus aureus), резистентность которого с каждым годом выходит на новый уровень.

По мнению ВОЗ, это связано, в первую очередь, с более продолжительными периодами госпитализации пациентов.

— Судя по всему, резистентность более высока в странах с низкими и средними доходами, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, обладающим эффективностью против этих инфекций, — отмечается в релизе.

В своем докладе, опубликованном в апреле 2021 года, ВОЗ сообщила, что, по ее данным, ни один из более 40 антибиотиков, находящихся на стадии клинических испытаний, не показал убедительной способности подавлять болезнетворные бактерии.

Об этом ВОЗ информировала Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS).

ВОЗ призвала мировое сообщество к “дальнейшей работе над улучшением репрезентативности и качества данных по означенной проблеме”.

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Источник: ВОЗ