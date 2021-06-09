В Украине на выходных, 12 и 13 июня, будут работать более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
— Работа центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить против Covid-19 как можно больше украинцев. С каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей, — отметил государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В центре прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через контакт-центр Минздрава. Вакцину могут получить люди, которых пригласили телефонным звонком, или те, кому не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.
Выбрать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Прививки осуществляют препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.
Центры массовой вакцинации в Украине:
- во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;
- в Херсонской области — три центра в Херсоне;
- в Черновицкой области — два центра в Черновцах;
- в Киевской области — два центра в Броварах и Белой Церкви;
- в Киеве — один центр;
- в Тернопольской — один центр в Тернополе;
- в Ровенской области — один центр в Ровно;
- в Днепропетровской области — один центр в Днепре;
- в Хмельницкой области — один центр в Хмельницком;
- в Житомирской области — один центр в Житомире;
- в Черкасской области — один центр в Черкассах;
- в Донецкой области — один центр в Мариуполе.
Кроме того, медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от коронавируса в Киеве в Международный выставочный центр. Жители города смогут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем.