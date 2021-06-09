В Украине на выходных, 12 и 13 июня, будут работать более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Работа центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить против Covid-19 как можно больше украинцев. С каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей, — отметил государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В центре прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через контакт-центр Минздрава. Вакцину могут получить люди, которых пригласили телефонным звонком, или те, кому не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Выбрать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Прививки осуществляют препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

Центры массовой вакцинации в Украине:

во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;

в Херсонской области — три центра в Херсоне;

в Черновицкой области — два центра в Черновцах;

в Киевской области — два центра в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве — один центр;

в Тернопольской — один центр в Тернополе;

в Ровенской области — один центр в Ровно;

в Днепропетровской области — один центр в Днепре;

в Хмельницкой области — один центр в Хмельницком;

в Житомирской области — один центр в Житомире;

в Черкасской области — один центр в Черкассах;

в Донецкой области — один центр в Мариуполе.

Кроме того, медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от коронавируса в Киеве в Международный выставочный центр. Жители города смогут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем.