У миллионов доз вакцины от Covid-19 в США истекает срок годности

В США решают, куда использовать миллионы доз вакцины от коронавируса Johnson&Johnson. Ведь ее срок годности истекает в июне.

Накопление большого количества вакцин связывают с приостановкой применения препарата Johnson&Johnson из-за сообщения об опасности образования тромбов. Таким образом доверие к этому препарату со стороны населения упало.

По данным сайта Johnson&Johnson, по меньшей мере 13 партий вакцины имеют срок годности до 27 июня. Вакцина имеет срок хранения до трех месяцев, и большинство доз отправили в штаты США в начале апреля вместе с 11 млн доз в первую неделю. Также у компании есть еще 100 млн готовых к исправлению доз, но сроки поставки неизвестны.

Сейчас многие страны нуждаются в вакцине, а способов поставить излишки туда не существует, поскольку на это осталось мало времени. Применить эти вакцины в США также не успеют.

Недавно ВОЗ отметила, что дисбаланс при производстве и распределении вакцин создает предпосылки для распространения в мире новых штаммов коронавируса, а также лишает многих людей возможности получить иммунитет к коронавирусу.

Поэтому следует равноправно распределять вакцины между странами, что мир смог побороть пандемию.

Источник: The Wall Street Journal